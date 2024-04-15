Nintendo отказалась от участия в gamescom 2024 с потенциальным анонсом Switch 2

Nintendo объявила, что в этом году решила отказаться от участия в мероприятии gamescom 2024. Игровой гигант назвал выставку в Кёльне «центральным событием» в своём календаре, но решение не посещать мероприятие было принято после «тщательного рассмотрения».

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Более детальные причины отказа не называются. Вместо этого Nintendo примет участие в других выставках в Германии. Компания была на gamescom 2023, где появилась впервые с 2019 года. Якобы тогда журналистам за закрытыми дверями показали наследника Nintendo Switch.

Возможно, Nintendo хотела представить потенциальную консоль Switch 2 в этом году в рамках gamescom 2024, но ранее стало известно, что релиз игровой приставки могли перенести на март 2025 года. Вероятно, смена планов связана с желанием избежать дефицита самих консолей и новых игр.

В этом году gamescom будет проходить с 21 по 25 августа. Ведущий мероприятия Джефф Кили рассказал, что число забронированных билетов значительно выросло по сравнению с прошлым годом. В 2023 году игровая выставка поставила рекорд по просмотрам и собрала порядка 320 тысяч посетителей.