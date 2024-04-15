Энтузиаст показал игру по фильму «Джокер» в духе GTA

Канал TeaserPlay порадовал новым роликом с концептом потенциальной игры. Если в прошлый раз зрителям показали адаптацию «Шрэка», то теперь на оценку была представлена игра по фильму «Джокер» 2019 года выпуска. Ролик получился особенно актуальным на фоне выхода тизер-трейлера «Джокер: Безумие на двоих».

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В ролике видно, что потенциальная игра про Джокера (модель в действительности напоминает Хоакина Феникса) могла быть похожей на Grand Theft Auto. Игроки бы смогли исследовать виртуальный Готэм и переживать моменты из фильма. Например, Джокер расправился с нахалами в метро, а также повторил свой танец на лестнице — эта сцена из ленты стала действительно культовой.

Видео заканчивается тем, что Джокер устроил уличные демонстрации и идёт по городу под лики бунтующей толпы. Стоит отметить, что в создании видео использовался движок Unreal Engine 5 и музыка из Manhunt 2. А в действительности сыграть за Джокера получится в Suicide Squad: Kill The Justice League, где безумный злодей появился в качестве доступного персонажа.

Что касается фильма «Джокер: Безумие на двоих», то его премьера намечена на 4 октября этого года. Дебютный ролик ленты уже побил рекорды «Барби», а режиссёр и сценарист рассказал, что сиквел не задумывался качестве полноценного мюзикла.