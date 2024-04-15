Авторы игры «Бессмертный: Сказки старой Руси» рассказали о визуальном дизайне

Разработчики карточного рогалика «Бессмертный: Сказки Старой Руси» из 1C Game Studios опубликовали первый ролик из цикла «Знакомство с командой». В нём художница игры Настя Баратова рассказала про создание иконок и работу с аутсорсом над иллюстрациями.

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По её словам, для проекта было подготовлено более 150 иконок расходников и реликвий. Однако Баратова допускает, что в конченом итоге не все из них добавят в тайтл.

Видео доступно на YouTube-канале 1C Game Studios. Права на видео принадлежат 1C Game Studios.

Напомним, у каждого персонажа в игре будет собственный набор карт, из которых можно собрать колоду, необходимую для победы. Героям русских сказок предстоит отправиться в опасное путешествие, чтобы победить зло и в итоге одолеть самого Кощея Бессмертного.