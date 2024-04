The Elder Scrolls 4: Oblivion получила крупный мод с 80 новыми локациями

Для The Elder Scrolls 4: Oblivion вышла крупная модификация Journey to the Centre of Nirn, автор которой затратил два года на разработку. Загрузить фанатское творение можно бесплатно, а для установки нужно лишь извлечь архивированный файл в папку с игрой.

© Bethesda

Модификация вдохновлена книгой «Путешествие к центру Земли» Жюля Верна. Игроки начнут спуск к центру Нирна — планеты, на которой разворачиваются события вселенной The Elder Scrolls. В пещерах удастся найти более 80 локаций и свыше 100 событий, а также множество пасхалок для «поднятия настроения».

Игрокам нужно собирать полезные предметы и быть осмотрительными, чтобы не сталкиваться с последствиями легкомысленности в дальнейшем. Почти всегда в путешествиях будет очень темно, поэтому понадобится искать источники света, вроде факелов. Для большей атмосферности разработчик порекомендовал:

Отключить игровую музыку;

Установить угол обзора в 60-70 градусов для реалистичности;

Увеличить громкость эффектов;

Не использовать читы (разработчик специально разбросал по пещерам полезные зелья).

Изначально The Elder Scrolls 4: Oblivion вышла в 2006 году. Интерес к ролевой игре не угасает из-за фанатского творчества, а одна из команд энтузиастов даже создаёт ремейк на движке Skyrim.