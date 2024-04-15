Датамайнер показал альтернативные версии подземелий Elden Ring

Датамайнер под ником Sekiro Dubiпродемонстрировал в новом видео альтернативные версии некоторых подземных локаций из Elden Ring.

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Судя по всему, они были связаны с прошлой версией игры, когда на карте появлялось больше катаклизмов в стиле метеорита в Лимгрейве.

В частности, автор продемонстрировал общую географию альтернативного Низовья Глубого Корня, где можно было обнаружить зону с платформами, лифтом и рекой. Лифт, кстати, отправлял бы игроков к Малому древу Эрд (Священному заснеженному полю).

Вторая локация была связана с Дворцом Могвинов — она напоминает своеобразные полукруглые руины, где можно спуститься в самый низ. Вероятно, что появление строения было связано с последствиями одного из катаклизмов, которое не добралось до финальной версии.

Возможно, что на нижнем уровне игроков ждал бы ещё один босс — или уже существующий противник Астель, который в итоге появился в другом месте. Намеки на последнее ранее обнаружил другой датамайнер.

Сейчас авторы Elden Ring заняты созданием дополнения Shadow of the Erdtree, релиз которого намечен на 21 июня для PC, PlayStation и Xbox. Это будет самое большое дополнение в истории студии.

Ранее глава FromSoftware и геймдиректор Хидетака Миядзаки поведал, что главные преимущества дополнения будут связаны с новым оружием, заклинаниями и приёмами. Кроме того, игроков ждёт свежий элемент прокачки в новых областях.

Кстати, в конце февраля онлайн Elden Ring в Steam достиг максимума с 2023 года и перевалил за 100 тысяч человек. За последние 24 часа пик онлайна в Steam, кстати, слегка превысил 69 тысяч пользователей.