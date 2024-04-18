Почему мы любим симуляторы фермы: отвечает психолог

Stardew Valley — невероятно популярная инди-игра, целиком и полностью завязанная на работе. Если точнее, на фермерской работе. Игроки обустраивают огород, ухаживают за растениями, разводят животных, рыбачат, заводят семьи, растят детей… Но непрекращающийся цикл монотонной виртуальной работы не надоедает сотням тысяч геймеров. Журнал Popular Science рассказал, почему.

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Психолог Джейми Мадиган считает, что все зависит от персонального выбора каждого человека. Настоящая работа может быть выматывающей и напряженной, однако «вымышленная» работа приносит гораздо больше удовольствия. Она исключает худшие элементы неопределенности и беспомощности, а также последствия провала, свойственные реальной работе.

Видеоигры не могут предложить игроку чек в награду за проделанный труд, поэтому они вознаграждают его вещами, о которых мечтает каждый сотрудник — вовлечением и мотиваторами. Геймеры охотятся на монстров, бьют рекорды и собирают ресурсы, потому что они хотят этим заниматься. Игры предоставляют четкие цели, прозрачный отклик, испытания, которые можно преодолеть, и предсказуемые испытания. Не каждая работа в реальной жизни может предложить подобные условия.

Stardew Valley — один из самых популярных представителей жанра, и секрет успеха игры не трудно понять. Достаточно присмотреться к уже одной завязке. Игрок оставляет утомительную, серую корпоративную работу, чтобы начать новую жизнь на старой ферме покойного дедушки в маленьком пасторальном городке. Терапевтическая польза этой фантазии прямо отражается в пользовательских отзывах: значительная часть игроков ценит Stardew Valley и другие похожие игры за возможность расслабиться.

Протагонист Stardew Valley покидает городскую жизнь и стрессы повседневного быта, чтобы сменить темп и обстановку. И точно так же игроки нередко хвалят саму игру за то, что она предоставляет отличный способ выпустить пар благодаря своим механикам и системам. Stardew Valley ставит перед человеком определенные задания, но дает сравнительно большую свободу выбора в том, как их можно выполнить. Креативные испытания не имеют какого-то фиксированного решения, поэтому игроки могут сами решать, сколько времени они готовы потратить на оптимизацию. А по мере прохождения возникает эмоциональная привязанность к маленькой пиксельной ферме.

Исследователи также проводили опросы среди геймеров, и часть ответила, что Stardew Valley помогла им справиться с тяжелыми эмоциональными ситуациями, будь то психические проблемы, отношения в семье, утрата близкого человека или безработица. Побег от реальности в мир видеоигры нельзя назвать перманентным решением проблемы, однако он как минимум временно облегчает положение.