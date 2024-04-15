Россияне рассказали о своих предпочтениях в компьютерных играх

Большинство россиян предпочитают играть в видеоигры на ПК. Об этом говорится в совместном исследовании «Ситилинка» и российского бренда-производителя игровой периферии GMNG, которое имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

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Так, 60% опрошенных предпочитают играть на ПК, в то время как менее четверти (22%) используют для гейминга ультрабуки или офисные ноутбуки, а 18% — игровые ноутбуки. Консоли в данном исследовании не рассматривались.

Больше половины опрошенных (58%) предпочитают играть в выходные, а остальные выбирают для гейминга будни. При этом почти половина опрошенных (47%) играют меньше одного часа в день, тогда как 39% выделяют на игры до 4 часов, 10% — от 4 до 6 часов. Всего 3% опрошенных могут позволить себе больше времени на хобби.

Что касается любимых жанров, то лидерами среди опрошенных стали стратегии (34%) и шутеры (33%).

По результатам опроса удалось выяснить, что для большинства гейминг — личное увлечение: 75% играют в одиночку, 13% — онлайн, и всего 12% играют с друзьями и родными.

Большинство опрошенных (60%) отметили, что их ближайший круг (родственники и родители) скорее поддерживает их хобби, у 17% скорее осуждает, а у 23% относится нейтрально. Внимания хватает не всем — 38% респондентов хотели бы, чтобы их близкие больше интересовались играми. При этом больше трети (36%) респондентов утверждают, что регулярно или часто сталкиваются с осуждением своего хобби.

Отмечается, что в опросе приняли участие более 800 человек: преимущественно мужчины (67%), а возраст опрошенных составил от 18 до 56 лет и старше.