Заменивший EMPRESS хакер взломал новую игру с Denuvo

Хакер Delusional, пришедший на смену EMPRESS, продолжает активно взламывать игры с Denuvo и выкладывать их на торренты. На этот раз его жертвой стал танцевальный симулятор Just Dance 2017.

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Энтузиаст взломал уже несколько игр не первой свежести, включая FIFA 16 и Handball 16. Любители халявы надеются, что хакер просто тренируется обходить старые версии DRM-защиты перед взломом какой-то более серьезного проекта.

Just Dance 2017 вышла 27 октября 2016 года и оставалась невзломанной до появления Delusional. Игра предлагает погрузиться в мир танца, исполняя хиты самых разных жанров и эпох.