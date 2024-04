Fallout 76 достигла нового рекорда пикового онлайна в Steam

Успехи сериала Fallout продолжают положительно сказываться на интересе аудитории к играм серии — недавно Fallout 76 поставила свежий рекорд пикового онлайна в Steam.

Многопользовательская игра во вселенной, релиз которой состоялся ещё в 2018 году, за последние 24 часа привлекла 39,455 тысяч человек, побив предыдущий рекордный показатель мая 2020 года — тогда он составлял 32,9 тысяч пользователей.

Кроме того, на данный момент в Fallout 76 находится свыше 17 тысяч игроков, что тоже можно назвать довольно впечатляющим результатом.

Ситуации, кстати, наверняка помогает и то, что Fallout 76 сейчас отдают со скидкой в 80% в Steam. Отзывы у игры на данный момент «В основном положительные», хотя на моменте релиза приключение собрало много критики из-за технических недостатков и других проблем.

Показатели онлайна продолжают увеличиваться и у других игр серии — у Fallout 4 пиковый онлайн за последние 24 часа, к примеру, перевалил за 83,4 тысячи человек.

У Fallout: New Vegas результат за последние 24 часа превысил 19,5 тысяч человек, а у Fallout 3: Game of the Year Edition — 6,7 тысяч пользователей. Ранее, кстати, в Bethesda подтвердили, что события New Vegas входят в канон свежего сериала.

Шоу авторов «Мира Дикого Запада» в среднем собрало положительные оценки аудитории — все восемь эпизодов доступны на Amazon с русскими субтитрами.