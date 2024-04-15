Сериал по Fallout повысил интерес геймеров к играм серии

В середине апреля в кинотеатре Amazon Prime Video состоялся релиз сериала Fallout, в связи с чем значительно возросла популярность игр этой серии на платформе Steam, сообщает портал DTF.

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Так, многопользовательская экшен-RPG Fallout 76 установила новый рекорд по одновременному количеству игроков в Steam. Предыдущий лучший результат от мая 2020 года составлял 32,9 тыс. одновременных пользователей, однако 14 апреля этот показатель увеличился до 38,9 тыс. пользователей, по данным портала SteamDB.

Другие части серии также обрели новую волну популярности. Например, первые две игры серии Fallout до выхода сериала имели ежедневный онлайн в несколько сотен пользователей. С выходом Fallout от Amazon этот показатель увеличился в среднем до 1–2 тыс. игроков.

Самой популярной игрой из серии на платформе Steam остается Fallout 4, среднее количество игроков которой составляет более 80 тыс.

Fallout — это серия постапокалиптических игр, рассказывающая историю жителей подземных убежищ, которые выбираются на поверхность после ядерного конфликта. В апреле франшиза пополнилась одноименным сериалом.