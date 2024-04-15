На iPhone вышел эмулятор консоли Nintendo

В App Store появился эмулятор игровой консоли Nintendo, открывающий новые возможности для любителей ретро-игр.

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Благодаря изменениям в правилах платформы Apple, разработчики получили возможность размещать игровые эмуляторы в магазине приложений iPhone и iPad. Одним из первых таких приложений стал эмулятор Game Boy под названием iGBA.

Для начала игры пользователи должны загрузить и воспроизвести ROM-файлы напрямую на своём устройстве — подход, который ранее был бы немыслим для Apple.

Процесс использования iGBA достаточно прост: необходимо найти игру в приложении «Файлы», затем удерживать её для вызова дополнительных опций и выбрать iGBA из списка приложений для загрузки ROM и начала игры на iPhone или iPad.

Современные процессоры с лёгкостью справляются с запуском старых игр, если только они оптимизированы под данную платформу.

Кроме того, iGBA предлагает дополнительные функции, такие как сохранение состояний игры, ускорение и тактильную обратную связь. Несмотря на наличие рекламы, которая может мешать некоторым пользователям, разработчики ищут способы монетизации своего труда.