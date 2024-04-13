Продажи вирусного хоррора Content Warning превысили миллион копий

1 апреля в Steam состоялся релиз кооперативного хоррора Content Warning, который моментально обрёл дикую популярность. На пике онлайн превышал 204 тысячи человек. Такому ажиотажу поспособствовал и тот факт, что первые два дня проект раздавался бесплатно.

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Спустя почти три недели разработчики Content Warning из студии Landfall объявили, что продажи тайтла превысили 1 млн копий. Что касается тех, кто успел забрать игру бесплатно, то их число составило 6,6 млн человек.

В Content Warning пользователи играют за блогеров, которым нужны просмотры. Для этого они решают отправиться исследовать развалины с кровожадными обитателями. Ваша задача — взять камеру, добраться до мрачного места и снять побольше жути. Когда ролик будет готов, то необходимо успеть эвакуироваться на базу.

На данный момент хоррор продаётся в Steam по цене в 320 рублей.