Ученые назвали полезный эффект от видеоигр для взрослых

Международная группа ученых из Турции и Нидерландов выяснила, что умеренное увлечение видеоиграми может приносить пользу работающим людям. Исследование опубликовано в научном журнале Applied Psychology (AP).

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Команда набрала 65 человек, средний возраст которых составил 25,5 года. Основная часть (73%) респондентов имела постоянное место занятости и работала полный день.

Для сбора данных исследователи опрашивали участников дважды в день в течение пяти рабочих дней. Вопросы касались проведенного за играми времени и самочувствия утром и вечером.

Ученые обнаружили, что видеоигры оказали значительное положительное влияние на психологическую отстраненность от работы. Добровольцы отметили, что виртуальные развлечения эффективно помогали им забыть о рабочих проблемах и дистанцироваться от них.

Видеоигры также способствовали ускорению процесса восстановления, позволяя людям возвращаться к трудовым задачам с новыми силами.

Исследователи подчеркнули, что полезный эффект от игр зависит от характера увлечения этим хобби. Если оно приобретает вид игровой зависимости, то преимущества теряются.