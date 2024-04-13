Discord закрыл серверы эмуляторов Nintendo Switch

Битва между Nintendo и разработчиками эмуляторов Switch продолжается, куда присоединился еще и Discord. Платформа закрыла серверы эмуляторов Suyu и Sudachi, а также аккаунты их ведущих разработчиков.

© Ferra.ru

Discord утверждает, что при отключении она руководствовалась «судебным запретом», но подробности остаются туманными. Вот что известно.

В марте Nintendo подала в суд на Yuzu, другой эмулятор Switch. Дело было улажено, но Nintendo не получила прав на открытый код Yuzu. Suyu и Sudachi, форки Yuzu, стали мишенью для Discord. Политика платформы по борьбе с DMCA касается конкретного нарушающего права контента, а не целых серверов. Кроме того, Discord не предоставил подробностей о нарушении авторских прав. Постановление суда при этом направлено против сторон, «действующих совместно» с Yuzu, а Discord не подтвердил никакой связи между Suyu/Sudachi и разработчиками Yuzu.

Хотя Nintendo, возможно, и отправила запросы на удаление, действия Discord кажутся экспертам «чрезмерными». Перманентные баны и стирание серверов обычно применяются к рецидивистам, а не к тем, кто нарушил правила впервые.

К счастью, разработка Sudachi продолжается. Разработчик продолжает активно заниматься своими проектами.