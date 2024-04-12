Аддон для Fallout 4 стал самым продаваемым дополнением Bethesda

В рабочем профиле одного из ведущих сотрудников Bethesda (был дизайнером квестов и главным дизайнером разных проектов) обнаружили интересную статистику. Например, стало известно, что аддон Far Harbor для Fallout 4 стал самым прибыльным дополнением в истории Bethesda Softworks.

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На его разработку ушло менее восьми месяцев, а команда включала менее 60 сотрудников. Дополнение Far Harbor вышло в 2016 году, спустя менее чем через год после выхода Fallout 4. В нём игрокам предлагается взяться за дело детективного агентства Валентайна. Ключевыми целями станут поиск пропавшей девочки острове Фар-Харбор и раскрытие секретной колонии синтов.

В профиле разработчика обнаружили и другую интересную информацию. Например, он был директором по дизайну неназванного проекта (возможно, это The Elder Scrolls VI) с января 2022 года. А ещё было подтверждено, что над Fallout 4 работало более 150 человек, тогда как над Fallout 76 и Starfield уже трудилось более 330 и свыше 550 разработчиков соответственно.

Стоит отметить, что уже в этом месяце Fallout 4 получит долгожданный некстген-патч на PlayStation 5, Xbox Series и PC. В нём улучшат производительность, а также бесплатно раздадут некоторые наборы из Creation Club.