Что нового сериал добавил в лор Fallout?

Сериал по мотивам Fallout получает неожиданно хорошие оценки критиков. Причем экранизация не только достойная, но и каноничная: Тодд Говард подтвердил, что события сериала — часть официального лора вселенной. Портал PC Gamer рассказал, что сериал добавил в лор Fallout и на какие вопросы ответил.

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Что произошло с NCR

После появления первых трейлеров и изображений сериала, у фанатов было много вопросов о том, почему они не показали кое-какие важные вещи. Сюжет сериала разворачивается в штате Калифорния, но в кадре появлялось только Братство стали. А где НКР? Пятый эпизод ответил на этот вопрос гигантским кратером: Шэйди Сэндс, один из крупных городов НКР, был уничтожен ядерным взрывом. Фракция не вымерла полностью, но значительно сократилась в численности.

Анклав не погиб

После войны часть бывшего правительства США выжила в форме Анклава — таинственной организации политиков, военных и ученых, пытающихся захватить власть над страной. НКР, Братство стали и другие фракции фактически уничтожили Анклав к концу Fallout 3, но 1 и 2 эпизоды сериала показали, что не до конца.

Кто на самом деле начал ядерную войну

Данный вопрос был предметом горячих споров многие годы: какая держава первой нажала на ядерную кнопку и начала войну? Тим Кейн, создатель оригинальной Fallout, утверждал, что виновником был Китай. Другая теория, появившаяся благодаря сценарию отмененной экранизации игры 1998 года, утверждает, что конфликт развязал создатель убежищ.

Сериал не ставит точку в этой дискуссии, но сильно намекает, что вторая теория ближе к правде — Vault-Tec виновна в начале войны. И все ради прибылей. Хотя, справедливости ради, мы не видели кадров, где какой-то сотрудник Vault-Tec лично открывает ядерный чемоданчик. США, Китай или какая-то третья сторона по-прежнему могли атаковать первыми.

Цель экспериментов в убежищах

Убежища были разработаны не только для защиты людей от радиации: они также использовались для того, чтобы ставить на уцелевших эксперименты. Испытания медикаментов, психологические опыты, проверки болезней, радиации, даже клонирования. Но в чем смысл? По словам Тима Кейна, убежища были своего рода тестовым полигоном для космических кораблей будущего, которые позволили бы колонизировать далекие планеты. Правда, Vault-Tec так и не успела построить эти корабли до ядерной войны.

Сериал объясняет действия Vault-Tec иначе. На том же совещании, на котором главы крупнейших корпораций решили разбомбить планету ради прибыли, выяснилось, что они видят предстоящее восстановление общества как соревнование. Иными словами, эксперименты в убежищах были попыткой вывести наиболее «подходящих» выживших для жизни в пустоши.

Судьба Нью-Вегаса

События сериала почти целиком проходят в южной части Калифорнии, но практически в самом конце сюжета зрители видят Нью-Вегас. И он в довольно плохом состоянии. Ворота разрушены, на улице лежит сбитый вертиберд НКР. Непонятно, пал ли город жертвой ядерной бомбы, но мы наверняка узнаем, что произошло, во втором сезоне.