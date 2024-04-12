Что нужно знать про обновление 4.6 для Genshin Impact

Разработчики онлайн-игры Genshin Impact провели прямую трансляцию, на которой раскрыли основные подробности предстоящего обновления 4.6.

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Новая версия игры будет доступна с 24 апреля 2024 года. Её через шесть недель заменит апдейт 4.7 — скорее всего, он выйдет 5 июня.

Видео доступно на YouTube-канале Genshin Impact. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Новый персонаж — Арлекино

Обновление 4.6 добавит в игру только одного играбельного героя. Получить его можно будет в первой половине версии с помощью молитвы события.

Арлекино — пятизвёздочный персонаж, который сражается с помощью стихии пиро (огонь) и древкового оружия (копья).

Судя по всему, Арлекино будет занимать в команде позицию основного дамагера. Навыки накладывают эффект Долга жизни, постепенно отнимающего здоровье врага.

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Баннеры обновления 4.6 в Genshin Impact

Как обычно, молитвы событий будут длиться по три недели. Сразу после выхода патча можно будет получить нового героя Арлекино, остальные три героя уже появлялись в баннерах ранее.

с 24 апреля по 14 мая — Арлекино и реран Лини;

с 15 мая по 4 июня — рераны Странника и Бай Чжу.

В первой половине также будет доступно новое пятизвёздочное копьё «Очертания алой луны», которое лучше всего подойдёт Арлекино.

Нового баннера (Молитва хроник), который был представлен в прошлой версии, на этот раз не будет.

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Новая область для исследования

После выхода обновления карта будет расширена — мы сможем посетить древнюю деревню Петрикор и раскрыть тайны древней цивилизации.

Часть локации будет подводной, часть — наземной. Судя по карте, новая область будет расположена в пустой части между Фонтейном и Сумеру.

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Ивенты и квесты в Genshin Impact 4.6

Основной сюжет версии будет посвящён Арлекино и Дому Очага — её подопечным Лини, Линнет и Фремине. Судя по трейлеру, дети пойдут против воли «отца» и сразятся с девушкой. В Петрикоре могут появиться ряд второстепенных квестов.

Также Арлекино получит отдельное задание легенд, которое должно лучше раскрыть её характер и историю. Ещё один личный квест получит персонаж Сайно из Сумеру.

Главное временное событие будет посвящено музыкальному фестивалю в Инадзуме, главным героем станет Итто. За прохождение среди прочих наград можно будет бесплатно получить персонажа Горо.

По ходу версии 4.6 будут также доступны другие ивенты:

мультиплеерный режим с прятками;

боевой ивент с убийством боссов;

ещё одно событие со сражениями;

двойные награды в подземельях

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Другие нововведения

Помимо этого, разработчики представили ряд других новинок:

Арлекино также станет новым еженедельным боссом;

появится новое подземелье с двумя новыми наборами артефактов;

ещё один новый босс в Петрикоре;

новые карты для ККИ «Священный призыв семерых»;

улучшения в Чайнике безмятежности — поиск и фильтры для мебели и других предметов;

новые аватарки для профиля;

улучшение Компаса поиска сокровищ — теперь он сразу показывает сундук на карте.

Разработчики также представили три промокода на донатную валюту и игровые ресурсы — узнать все подробности и активировать награды можно по ссылке ниже.