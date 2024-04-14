Игры Fallout от худших к лучшим: во что поиграть после сериала?

Премьера сериальной экранизации Fallout гарантированно привлечет внимание многих новичков к франшизе. По этому случаю портал GameSpot составил список всех игр серии от худшей к лучшей и рассказал, чем они запомнились публике.

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Fallout: Brotherhood of Steel (2004)

Последняя часть Fallout, вышедшая перед тем, как Fallout 3 переизобрела серию, стала наглядным примером того, почему франшизе нужна была перезагрузка. Brotherhood of Steel выступила своего рода полумерой: промежуточным шагом в направлении экшена, изменившим некоторые фундаментальные системы. Игра потеряла открытый мир, механика SPECIAL предлагала меньше свободы выбора, а очки навыка выполняли совсем другую задачу. Геймплей получился скучным и однообразным, тогда как сюжет натужно строил из себя «взрослую» историю.

Fallout Tactics (2001)

Fallout Tactics — самый ранний спин-офф серии. Разработчик Micro Forte представил совсем иной взгляд на механики первых двух частей, который вполне мог бы определить будущее франшизы перед релизом Fallout 3… Если бы проект стал хитом. Но Fallout Tactics оказалась просто успешной, пусть и неплохой тактической игрой.

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Fallout 2 (1998)

Fallout 2 — идеальный видеоигровой сиквел эпохи девяностых. До расцвета платных дополнений и живых сервисов многие продолжения просто предлагали игрокам все то же самое, чем были хороши оригинальные проекты. Fallout 2 — один из таких случаев. Игра взяла ядро механик от первой части, но поставила их на новый сюжет, рассказывающий историю внука протагониста первой части. Проект получил теплую реакцию публики, но его резонно критиковали за повторение знакомых идей.

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Fallout (1997)

Первая Fallout мало похожа на более современные игры серии, но фундамент, который она заложила, до сих пор узнается. Абсурдистское приключение в пост-апокалиптическом мире, сатира на американскую культуру середины XX века, обитатели убежищ, супер-мутанты, Братство стали. Но, в отличие от нынешних Fallout, оригинальная игра была изометрической пошаговой RPG.

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Fallout 76 (2018)

Одна из самых противоречивых игр серии. Fallout 76 кардинально отошла от традиций серии: она предложила игрокам огромную ММО-песочницу без традиционного сюжета или персонажей. Хотя изначально игру раскритиковали за недостаток контента, Bethesda продолжает поддерживать проект обновлениями, в том числе по просьбам пользователей. Например, на релизе в игре вообще не было NPC — они появились позже, чтобы Fallout 76 чуть больше ощущалась как часть серии.

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Fallout 4 (2015)

Последняя «большая» одиночная часть серии. Fallout 4 — хороший, но не отличный пример того, чем может быть Fallout. Она не стала такой же инновационной, как ее предшественницы, но вполне успешно ввела в серию механики строительства и менеджмента поселений. Сюжет, фокусирующийся на поисках потерянного ребенка, давал отличную мотивацию двигаться вперед, однако из-за этого исследование мира и побочные задания выглядели немного лишними. Fallout 4 нельзя назвать ни пиком эволюции трехмерных игр серии, ни провалом.

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Fallout Shelter (2015)

Бесплатный казуальный менеджмент-сим, вышедший в релиз прямо на Е3 2016, странно смотрится в одном портфолио с большими RPG. Но первое впечатление обманчиво: Fallout Shelter более чем заслуживает внимания. Строить собственные убежища и следить за тем, чтобы их обитатели были счастливы, действительно интересно. А мультяшный визуальный стиль отлично подчеркивает характерное для серии мрачное чувство юмора.

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Fallout 3 (2008)

Вклад Fallout 3 в развитие франшизы и студии Bethesda сложно переоценить. Игра 2008 года переизобрела серию в трех измерениях, позаимствовав идеи (и движок) Morrowind и Oblivion. Механика VATS послужила хорошим компромиссом между шутерными перестрелками и пошаговыми поединками, где игрок может точечно выбирать свои цели. Именно благодаря Fallout 3 франшиза стала всемирно известной, и для многих игроков именно она была первым знакомством с серией.

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Fallout: New Vegas (2010)

После успеха Fallout 3, Bethesda и Obsidian объединились для разработки спин-оффа. Fallout: New Vegas получила смешанные отзывы на релизе, преимущественно по вине множества багов — как смешных, так и фатальных. Однако со временем, благодаря официальным патчам и сплоченному сообществу, игра стала по-настоящему культовой. Захватывающий сюжет, интересный социальный и философский подтексты, яркие персонажи, запоминающиеся компаньоны и мир. New Vegas выдержала идеальный баланс между выжженной пустошью и выцветшим блеском бывшего Лас-Вегаса.