Игроки «Смуты» прислали разработчикам более 780 отчетов о багах

Разработчики из Cyberia Nova продолжают трудиться над оптимизацией и исправлением ошибок ролевой игры «Смута». Они рассказали о том, как простые игроки помогают отыскивать баги для их дальнейшего исправления. Напомним, что релиз исторического экшена состоялся 4 апреля только на PC, а с тех пор авторы успели выпустить два патча.

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Как рассказали представители студии, с момента выхода «Смуты» было прислано 783 отчёта о багах через форму обратной связи (в ней необходимо подробнее описать проблему и назвать характеристики своего PC). Также было сделано 368 обращений на электронную почту разработчиков. В большинстве случаев Cyberia Nova удалось помочь решить проблемы игроков.

В компании подтвердили, что разработка обновлений продолжается — во внимание примут поступившие отзывы. В скором времени выйдет третий патч с исправлением ряда проблем, а в дальнейшем можно ждать большое обновление с улучшением производительности и избавлением от других технических проблем.

Игроков поблагодарили за интерес к «Смуте», добрые пожелания и предложения по улучшению экшена. Сами пользователи разделились на два лагеря. Кто-то ругает разработчиков и называет игру «сырой», другие же поддерживают Cyberia Nova и ждут дальнейших обновлений.