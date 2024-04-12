Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, апрель 2024

Игровая индустрия постепенно сбавляет обороты перед ежегодной летней засухой, но это не значит, что в апреле совсем не во что поиграть. На случай, если вы не знаете, чем заняться на выходных, мы собрали традиционную подборку бесплатных игр на ПК.

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В Epic Games Store раздают Ghostrunner: паркур-экшен в сеттинге киберпанка, где игрок может примерить на себя роль смертоносного киберниндзя. Чтобы распутать интриги антиутопического мегаполиса, протагонисту предстоит пройти множество боев на огромной скорости без единой ошибки, ведь противники убивают игрока одним ударом. Ghostrunner можно бесплатно забрать до 18 апреля.

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По случаю премьеры сериала по мотивам Fallout на бесплатные выходные в Steam вышла Fallout 76 — пожалуй, самая противоречивая игра франшизы. На релизе она заслуженно получила крайне негативные отзывы, однако годы контентных обновлений и платных расширений сделали из проекта действительно стоящую песочницу для поклонников серии. Fallout 76 бесплатна до 18 апреля.

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В ранний доступ Steam вышла Sky: Children of the Light — последний проект создателей культовой Journey. Раньше игра была доступна только на мобильных платформах, но теперь появилась и на ПК. Медитативная ММО для пацифистов, где игроки могут совместно исследовать сказочные миры, парить в небесах и наслаждаться красивыми пейзажами.

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100 Funny Cats — очередной выпуск долгоиграющей серии о кошках, прячущихся по всему миру. На этот раз милых котят нужно найти в бродячем цирке среди каруселей, клоунов, силачей и акробатов под куполом.