Выходцы из BioWare и Ubisoft рассказали о героине новой игры Eternal Strands

Студия Yellow Brick Games, основанная бывшим творческим руководителем серии Dragon Age Майком Лейдлоу, продолжает рассказывать о своей дебютной игре — экшене Eternal Strands.

Мы уже знаем несколько главных моментов проекта: здесь есть сражения с гигантскими чудищами в духе Shadow of the Colossus и Monster Hunter, магия прямиком из The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, чарующий открытый мир и типичный для фэнтезийного приключения героический квест по спасению народа протагониста.

Теперь Yellow Brick Games раскрыла больше информации о главной героине по имени Бринн. Её назвали «супер-крутой охотницей за сокровищами» и «любительницей острых ощущений». Она всегда готова брать на себя роль первопроходца и нырять с головой в опасность. Физическая форма для неё играет главную роль.

Во многих играх, по словам разработчиков, главный герой может казаться «чистым листом», но у Бринн есть продуманная личность и заложенный потенциал для развития. А ещё она обожает то, что делает, при этом «не маскируя свою страсть язвительностью и сарказмом».

Бринн — Ткачиха, одна из немногих людей, которые всё ещё используют магию в мире, где её стараются избегать. Ткачи ведут кочевой образ жизни, так как их длительное присутствие где-либо начинает вызывать дискомфорт у окружающих.

Игроков ждёт встреча с группой таких Ткачей, каждый член которой выполняет разные функции. Бринн берёт на себя роль эдакого типичного героя, а поддерживать её в путешествии будет команда других талантливых героев.

Одна из основных философий в геймдизайне Майка Лейдлоу строится на идее о том, что игроки сначала заботятся о персонажах, а уже затем — об окружающем их мире. Возможно, это отпечаток работы в BioWare, но разработчику действительно нравится такой подход. Здорово, когда можно создать группу героев, которые привлекают внимание игроков и раскрывают им более широкую картину мира и происходящих на фоне событий.

Бринн является «относительным новичком» в группе Ткачей. Остальные персонажи путешествуют вместе уже довольно давно. Разработчики упомянули героя-чародея, который помогает Бринн с Мантией и другими магическими силами, его жену, которая является местным кузнецом, ученика кузнеца, который тоже присоединился к группе относительно недавно, хранителя знаний, который занимается алхимией, и наставника — лидера всей компании.

Что касается противников, то Бринн, как мы уже знаем, ждёт столкновение с гигантами, за которыми стоят секреты древней технологии. Кроме того, в мире Eternal Strands обитают похожие на гиен существа — на них можно охотиться для получения дополнительных материалов и ресурсов.

Заводить этих существ в качестве питомцев нельзя, но в отряде Ткачей обитает свой зверь по имени Арва — его можно будет гладить.

У Eternal Strand нет даты релиза, но игра создаётся для PC, PlayStation 5 и Xbox Series.Напомним, что Yellow Brick Games не собирается «переосмысливать жанр RPG» в своём дебютном проекте.

Многие разработчики в команде покинули крупные студии вроде BioWare и Ubisoft с целью отойти от AAA-проектов и поработать над чем-то меньшим по масштабу. При этом их опыт, как можно догадаться, оказался очень даже кстати.