Ремейк System Shock на PC получил крупный патч с женской версией Хакера

Команда Nightdive Studios выпустила обещанный крупный патч для PC-версии ремейка System Shock (2023).

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Его главными особенностями, напомним, стали женская версия Хакера, переработанный финальный бой с новыми механиками, новые возможности и атаки врагов, а также улучшенная оптимизация, которая особенно порадует игроков на Steam Deck.

Среди других значимых нововведений также стоит отметить поддержку облачных сохранений, улучшенный ИИ противников, путевые отметки миссий на лёгкой сложности, общие настройки баланса сражений и скорости, увеличенный размер «инвентаря» станции переработки отходов и так далее (полный патчноут).

Ремейк System Shock вышел в мае 2023 года на PC и был тепло встречен критиками и простыми пользователями. Уже 21 мая состоится релиз консольных версий для PlayStation и Xbox.

Сама Nightdive Studios также готовит ремастер космического шутера POʼed.