Blizzard представила официальный трейлер 10 сезона Overwatch 2 с новым героем

Blizzard опубликовала официальный трейлер 10 сезона Overwatch 2 под названием Venture Forth. Он стартует уже 16 апреля.

© Скриншот

В грядущем сезоне появится новый герой по имени Авентюра. Персонаж представляет собой археолога, вооружённого буром для нанесения массивного урона своим противникам. Геймплейный трейлер Авентюры показывали ранее. Начиная с 10 сезона, напомним, все новые герои будут открываться бесплатно.

Кроме того, в Venture Forth игроков ждут новые и «старые» мифические скины, карта Ханаока, ограниченное по времени событие Mirrorwatch (с 23 апреля), знакомство с новым режимом Clash в формате 5-на-5, обновление боевого пропуска и не только.