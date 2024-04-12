Baldur's Gate 3 стала триумфатором премии BAFTA Game Awards 2024

Baldurs Gate 3 стала триумфатором премии BAFTA Game Awards 2024
Британская Академия огласила список победителей премии премии BAFTA Game Awards 2024. Главным триумфатором стала Baldur’s Gate III, победившая сразу в пяти категориях, включая «Игру года» и «Выбор игроков».
Полный список победителей BAFTA Game Awards 2024
- Игра года: Baldur’s Gate III
- Лучшая анимация: Hi-Fi Rush
- Художественные достижения: Alan Wake 2
- Лучшее аудио: Alan Wake 2
- Лучшая британская видеоигра: Viewfinder
- Лучшая дебютная игра: Venba
- Лучшая развивающаяся игра: Cyberpunk 2077
- Лучшая семейная игра: Super Mario Bros. Wonder
- Социально значимые игры: Tchia
- Лучший геймдизайн: Dave the Diver
- Лучший мультиплеер: Super Mario Bros. Wonder
- Лучшая музыка: Baldurʼs Gate 3
- Лучший нарратив: Baldurʼs Gate 3
- Лучшая новая IP: Viewfinder
- Лучший актёр главной роли: Наджи Джетер, Майлз Моралес в Marvel’s Spider-Man 2
- Лучший актёр второстепенной роли: Эндрю Уинкотт, Рафаэль в Baldurʼs Gate 3
- Технические достижения: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- Выбор игроков: Baldurʼs Gate 3.