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Baldurs Gate 3 стала триумфатором премии BAFTA Game Awards 2024

Британская Академия огласила список победителей премии премии BAFTA Game Awards 2024. Главным триумфатором стала Baldur’s Gate III, победившая сразу в пяти категориях, включая «Игру года» и «Выбор игроков».

Baldur's Gate 3 стала триумфатором премии BAFTA Game Awards 2024
© Larian

Полный список победителей BAFTA Game Awards 2024

  • Игра года: Baldur’s Gate III
  • Лучшая анимация: Hi-Fi Rush
  • Художественные достижения: Alan Wake 2
  • Лучшее аудио: Alan Wake 2
  • Лучшая британская видеоигра: Viewfinder
  • Лучшая дебютная игра: Venba
  • Лучшая развивающаяся игра: Cyberpunk 2077
  • Лучшая семейная игра: Super Mario Bros. Wonder
  • Социально значимые игры: Tchia
  • Лучший геймдизайн: Dave the Diver
  • Лучший мультиплеер: Super Mario Bros. Wonder
  • Лучшая музыка: Baldurʼs Gate 3
  • Лучший нарратив: Baldurʼs Gate 3
  • Лучшая новая IP: Viewfinder
  • Лучший актёр главной роли: Наджи Джетер, Майлз Моралес в Marvel’s Spider-Man 2
  • Лучший актёр второстепенной роли: Эндрю Уинкотт, Рафаэль в Baldurʼs Gate 3
  • Технические достижения: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
  • Выбор игроков: Baldurʼs Gate 3.