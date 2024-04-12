Авторы Kingdom Come: Deliverance представят свою новую игру 18 апреля

Чешская студия Warhorse объявила о скором анонсе своей следующей игры. В соцсетях компания опубликовала скриншот с датой представления — 18 апреля в 21:00 мск. Следить за показом можно будет на YouTube и Twitch.

© WARHORSE

На тизер-изображении с анонсом новой игры Warhorse можно увидеть человека верхом на коне — возможно, что это намёк на продолжение Kingdom Come: Deliverance. Сразу несколько инсайдеров подтверждают, что студия Даниэля Вавры действительно работает над второй частью средневековой ролевой игры.

© WARHORSE

Kingdom Come: Deliverance поступила в продажу 13 февраля 2018 года и за шесть лет разошлась тиражом в 6 млн копий. Игра получила в целом положительные отзывы от критиков и геймеров за проработку ролевых элементов, реалистичные механики и упор на средневековый быт.