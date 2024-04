Что показали на презентации Triple-i: самые громкие инди-анонсы

Студия Evil Empire провела первую презентацию Triple-i: нового проекта от коллектива инди-разработчиков, которые намерены создать собственное шоу «без рекламы, ведущих и спонсоров». Портал Eurogamer собрал самые примечательные анонсы, представленные на трансляции.

Slay the Spire 2

Студия Mega Crit официально представила Slay the Spire 2 — сиквел карточного roguelike, который перевернул жанр. Анонс ограничился анимированным тизером, поэтому пока нельзя сказать, что игроков ждет в плане механик, но мы как минимум знаем о персонажах. Рыцарь и воровка из первой части вернутся во второй, а присоединится к ним новая героиня — некромант. Slay the Spire 2 выйдет в ранний доступ Steam в 2025.

The Rogue Prince of Persia

Недавний слух подтвердился. Evil Empire, отвечавшая за дополнения для инди-хита Dead Cells, действительно разрабатывает новую часть Prince of Persia. Если точнее, The Rogue Prince of Persia: двухмерный roguelite-платформер, где Принцу предстоит проходить процедурно сгенерированные уровни. Релиз игры состоится уже 14 мая.

Vampire Survivors: Operation Guns

Vampire Survivors наконец выйдет на PlayStation летом 2024. Помимо этого, игра получит тематическое дополнение Operation Guns, посвященное персонажам серии Contra — легендарных сайдскроллеров от Konami. Operation Guns выйдет 9 мая.

Новый режим в Darkest Dungeon 2

Red Hook Studios готовит бесплатное обновление для Darkest Dungeon 2, которое добавит в игру новый режим — Kingdoms. Игрокам предстоит собирать команды приключенцев, чтобы защищать цепочки убежищ от монстров. Помимо этого, в игре появятся три новые фракции врагов, включая вампиров из дополнения The Crimson Court для первой части.

Режим Arena в Palworld

Pocketpair показала короткий тизер нового соревновательного режима в Palworld под названием Arena. Судя по всему, игроки смогут сражаться один на один, собрав команды из трех палов. Режим должен появиться в игре в 2024.

Dinolords

Гибрид стратегии и экшена, где игрок, в роли средневекового английского лорда, должен защитить свой народ от вторжения викингов. Правда, есть один нюанс: северные захватчики идут в бой на бронированных, обвешанных оружием динозаврах. Dinolords выйдет в ранний доступ Steam в 2025.

Kill Knight

Kill Knight — аркадный bullet-hell шутер, события которого разворачиваются в замке прямиком под адом. Трейлер продемонстрировал динамичный геймплей, перестрелки против орд врагов и мрачный визуальный стиль. Релиз проекта состоится позднее в 2024 году.

Never Alone 2

Фольклорная головоломка Never Alone 2015 года неожиданно получит продолжение. Судя по трейлеру, вторая игра перейдет в полноценное 3D. Пока о проекте больше ничего не известно, но его можно добавить в список желаемого на Humble Games.

Cataclismo

Cataclismo — tower-defense стратегия от создателей Moonlighter, где игрокам предстоит защищать выцветший фэнтезийный мир от нашествия монстров. Игра выйдет 16 июля.