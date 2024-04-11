Что показали на презентации Triple-i: самые громкие инди-анонсы
Студия Evil Empire провела первую презентацию Triple-i: нового проекта от коллектива инди-разработчиков, которые намерены создать собственное шоу «без рекламы, ведущих и спонсоров». Портал Eurogamer собрал самые примечательные анонсы, представленные на трансляции.
Slay the Spire 2
Студия Mega Crit официально представила Slay the Spire 2 — сиквел карточного roguelike, который перевернул жанр. Анонс ограничился анимированным тизером, поэтому пока нельзя сказать, что игроков ждет в плане механик, но мы как минимум знаем о персонажах. Рыцарь и воровка из первой части вернутся во второй, а присоединится к ним новая героиня — некромант. Slay the Spire 2 выйдет в ранний доступ Steam в 2025.
The Rogue Prince of Persia
Недавний слух подтвердился. Evil Empire, отвечавшая за дополнения для инди-хита Dead Cells, действительно разрабатывает новую часть Prince of Persia. Если точнее, The Rogue Prince of Persia: двухмерный roguelite-платформер, где Принцу предстоит проходить процедурно сгенерированные уровни. Релиз игры состоится уже 14 мая.
Vampire Survivors: Operation Guns
Vampire Survivors наконец выйдет на PlayStation летом 2024. Помимо этого, игра получит тематическое дополнение Operation Guns, посвященное персонажам серии Contra — легендарных сайдскроллеров от Konami. Operation Guns выйдет 9 мая.
Новый режим в Darkest Dungeon 2
Red Hook Studios готовит бесплатное обновление для Darkest Dungeon 2, которое добавит в игру новый режим — Kingdoms. Игрокам предстоит собирать команды приключенцев, чтобы защищать цепочки убежищ от монстров. Помимо этого, в игре появятся три новые фракции врагов, включая вампиров из дополнения The Crimson Court для первой части.
Режим Arena в Palworld
Pocketpair показала короткий тизер нового соревновательного режима в Palworld под названием Arena. Судя по всему, игроки смогут сражаться один на один, собрав команды из трех палов. Режим должен появиться в игре в 2024.
Dinolords
Гибрид стратегии и экшена, где игрок, в роли средневекового английского лорда, должен защитить свой народ от вторжения викингов. Правда, есть один нюанс: северные захватчики идут в бой на бронированных, обвешанных оружием динозаврах. Dinolords выйдет в ранний доступ Steam в 2025.
Kill Knight
Kill Knight — аркадный bullet-hell шутер, события которого разворачиваются в замке прямиком под адом. Трейлер продемонстрировал динамичный геймплей, перестрелки против орд врагов и мрачный визуальный стиль. Релиз проекта состоится позднее в 2024 году.
Never Alone 2
Фольклорная головоломка Never Alone 2015 года неожиданно получит продолжение. Судя по трейлеру, вторая игра перейдет в полноценное 3D. Пока о проекте больше ничего не известно, но его можно добавить в список желаемого на Humble Games.
Cataclismo
Cataclismo — tower-defense стратегия от создателей Moonlighter, где игрокам предстоит защищать выцветший фэнтезийный мир от нашествия монстров. Игра выйдет 16 июля.