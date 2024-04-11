Авторы V Rising и Konami показали геймплейный трейлер Legacy of Castlevania

Stunlock Studios и Konami представили геймплейный трейлер Legacy of Castlevania — коллаборации вампирской выживалки V Rising с культовой серией Castlevania.

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Релиз Legacy of Castlevania, напомним, состоится уже 8 мая. В этот же день V Rising выйдет из раннего доступа на PC. Позже в этом году игра доберётся и до PlayStation 5, где Legacy of Castlevania тоже будет доступна.

В рамках коллаборации с Castlevania игроки сразятся с охотником на вампиров Саймоном Бельмонтом, опробуют в деле новое оружие и порадуют себя новой косметикой и другими предметами из тематического премиум-набора.

V Rising находится в раннем доступе на PC (Steam) с мая 2022 года. Число её игроков достигло 4 миллиона.