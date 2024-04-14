Самые странные кроссоверы между играми (и другими франшизами)

История игр знает много необычных кроссоверов между разными сериями и франшизами: иногда они бывают серьезными, иногда — смешными. Портал GameSpot поделился подборкой самых странных кроссоверов в видеоиграх.

© Nintendo

Mercedes-Benz в Mario Kart 8 Deluxe

Машины бренда Mercedes не так уж и редко появляются в видеоиграх: на них часто можно прокатиться в сериях Forza и Gran Turismo. Но в Mario Kart они выглядят, мягко говоря, странно. Внедорожник GLA-класса, из которого торчит мультяшный Марио, смешно смотрится бок о бок с игрушечными машинками других персонажей.

© Nintendo

Терминатор в Ghost Recon: Breakpoint

Терминатор тоже периодически получает камео в разных играх, однако его появление в Ghost Recon: Breakpoint было довольно неожиданным. И, что самое главное, аутентичным. При появлении на глобальной карте робот-убийца начинал преследовать игрока, куда бы он ни отправился. Хотя, опять же, милитари-песочница Ubisoft — не самый очевидный выбор для подобного коллаба.

© Ubisoft

Metal Gear и Ape Escape

Идеальный пример «странной», но совсем не плохой идеи. Во времена PlayStation 2 серии Metal Gear и Ape Escape подшучивали друг на другом при помощи мини-игр, стилизованных под одну из них. Режим Snake vs. Monkey в Metal Gear Solid 3 был отличным, но Snake Escape в Ape Escape 3 получилась фактически самостоятельной главой MGS. Разве что главным героем выступал не Снейк, а бородатая обезьянка.

© Sony

Чокобо в Assassin’s Creed Origins

Мало кто помнит, что серия Assassin’s Creed проводила небольшой кроссовер с Final Fantasy. Если точнее, протагонист Origins мог путешествовать по Египту на Кве: жутковатом гибриде верблюда и птицы, который, по идее, должен напоминать ездовую птицу чокобо.

© Ubisoft

Evangelion и PUBG Mobile

В отличие от прочих версий игры, мобильная PUBG регулярно проводит довольно странные кроссоверы с другими франшизами. Битву Годзиллы и Кинг-Конга на одной из карт еще можно понять, но появление EVA Unit-01 из аниме было весьма странным.

Ниган в Tekken 7

Разработчики файтингов иногда добавляют в свои проекты гостевых персонажей из других серий и франшиз. Tekken 7 задала достаточно высокую планку, добавив принца Ноктиса из Final Fantasy XV в ростер играбельных бойцов, но вскоре превзошла себя. На турнире EVO 2018 публике представили… Нигана из «Ходячих мертвецов». Аудитория встретила анонс смесью воодушевления и недоумения.