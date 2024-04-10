Ветераны Destiny и разработчики Halo и Mass Effect создадут «приключение» на UE5

Компания ProbablyMonsters, основанная в 2016 году бывшим руководителем Bungie Гарольдом Райаном, объявила о создании студии под названием Hidden Grove.

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Она займётся разработкой нового «соревновательного многопользовательского приключения» на Unreal Engine 5. Других подробностей о проекте пока нет.

Возглавляет Hidden Grove ещё один ветеран-руководитель Bungie Крис Опдал, за плечами которого больше 20 лет работы. В команде есть и два дизайн-директора, Рэйлин Дек и Грант Маккей, в прошлом трудившиеся над Destiny.

Другие сотрудники Hidden Grove также имеют значительный опыт в создании AAA-проектов, который они получили, работая над Halo, Mass Effect, Dungeons & Dragons и другими сериями.