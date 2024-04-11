Авторы «Смуты» прокомментировали релиз игры

Разработчики исторической RPG «Смута» из Cyberia Nova прокомментировали релиз игры в своём Telegram-канале. Команда заявила, что ознакомилась с отзывами геймеров и продолжит работу над тайтлом. В скором времени авторы выпустят ещё один патч.

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Мы получили много отзывов от игроков, в том числе с конструктивной критикой. Хотим сообщить, что команда продолжает работу над игрой и не собирается останавливаться на достигнутом <...> добрые пожелания и предложения по улучшениям, которые поступают от многих игроков, заставляют нас верить в то, что, несмотря на все проблемы, наш труд не был напрасен.

Ко всему прочему, Cyberia Nova пообещала выпустить большой апдейт, который улучшит производительность и избавит игру от некоторых других технических проблем.

«Смута» — российская RPG, посвящённая событиям Смутного времени (начало XVII века в Европе). По сюжету князь Милославский выполняет различные задания, прокачивая свои навыки и продвигаясь по основному квесту. История игры опирается на роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».