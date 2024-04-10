В РФ могут запретить продажу компьютерных игр без возрастных ограничений

Необходимо развивать механизмы защиты детей от деструктивного контента — запретить оборот компьютерных игр без присвоения категории информационной продукции, заявила первый зампред Комитета ГД по просвещению, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» Яна Лантратова.

© Дума ТВ

«Отсутствие возрастной категории означает недопустимость оборота соответствующей компьютерной игры», - написала парламентарий в своем Телеграм-канале.

Депутат отметила, что производимые сейчас за рубежом игры содержат информацию, запрещенную в соответствии с федеральным законодательством для распространения среди детей. Лантратова также указала, что влияние компьютерных игр на здоровье и развитие детей носит более глубокий характер, чем просмотр кинофильмов, чтение книг и другие виды развлечений.

Ранее депутат Антон Горелкин заявил, что для развития российского гейминга нужны частные инвестиции.