Российская Virtus.pro вышла в плей-офф IEM Chengdu 2024 по CS 2

В Китае определились первые участники плей-офф Intel Extreme Masters Chengdu 2024 по Counter-Strike 2 — первого топ-турнира после мартовского чемпионата мира.

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В группе А по две победы одержали Team Liquid и MOUZ. Завтра эти команды встретятся в матче за прямую путёвку в полуфинал, а за последнее место в плей-офф сыграют FURIA и G2.

Во второй подгруппе в финал вышли датская Astralis и российская Virtus.pro — их матч за место в полуфинале начнётся завтра в 11:30 по мск (проигравший попадёт в четвертьфинал). За третий слот в плей-офф сразятся четыре команды, в том числе Cloud9 и Nemiga Gaming.

Intel Extreme Masters Chengdu 2024 с призовым фондом $ 250 тыс. проходит в Китае с 8 по 14 апреля. Победитель получит $ 100 тыс.