5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

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Buckshot Roulette

Buckshot Roulette изначально вышла на платформе itch.io в 2023 году, но это не помешало игре стать довольно громкой инди-премьерой в Steam. Хоррор разработчика под псевдонимом Mike Klubnika предлагает сыграть в русскую рулетку против жуткого дилера, но вместо револьвера оружием выступает дробовик. Музыка, мрачный визуальный стиль и антураж помогают маленькой игре произвести мощное впечатление.

Withering Rooms

Из раннего доступа вышла Withering Rooms: процедурно генерируемая метроидвания, вдохновленная Resident Evil и викторианской эстетикой. Главной героине, застрявшей в кошмарном сне, предстоит выбраться из странного особняка, попутно овладев магией и победив множество гротескных монстров.

Quit Today

Quit Today — roguelite-битемап о том, как нужно правильно увольняться с работы. Протагонист, которого вынудили оставить бессмысленную корпоративную должность под предлогом предательства, должен целым и невредимым выбраться из офиса. А для этого, конечно же, придется побить бывших коллег тяжелым дипломатом, собрать апгрейды и заручиться поддержкой компаньонов.

Silent Breath

Хоррор от первого лица, весьма достоверно стилизованный под «найденную пленку». Игроку, вооруженному лишь старой видеокамерой, предстоит отправиться в таинственный лес на поиски пропавших людей, но за их исчезновением, естественно, кроется нечто ужасное. Примечательно, что Silent Breath задействует подключенный микрофон: если вы вдруг вскрикните или выругаетесь, то монстры могут услышать вас. На данный момент игра находится в раннем доступе; полноценный релиз планируется в конце 2024.

Dishwashing Simulator

Несмотря на свое название, Dishwashing Simulator посвящена чему угодно, кроме мытья посуды. Конечно, мыть посуду в игре тоже нужно, но кроме этого игрок может бродить по сюрреалистическим, жутковатым подземельям, собирать ресурсы, «оптимизировать посудомоечные процессы» и познавать саму экзистенциальную природу посуды. Поклонникам абсурдного сюра стоит обратить внимание.