Серверы Wii U и Nintendo 3DS прекратили работу

Это горько-сладкий день для поклонников Nintendo. С сегодняшнего дня онлайн-сервисы для Wii U и 3DS официально закрываются. Это «конец эпохи» для этих любимых консолей и онлайн-сообществ, которые они породили.

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Для многих Wii U предлагала уникальный онлайн-опыт. Не имея коммерческого успеха, она обеспечивала безопасную и гостеприимную платформу для соревновательной игры, особенно для тех, кто не решался погрузиться в зачастую токсичный мир онлайн-шутеров. Здесь сражения в Mario Kart 8 проходили без ярости голосового чата, а в Splatoon процветали красочные соревнования.

3DS тоже предлагала обширное сетевое пространство. От исследования городов в Animal Crossing: New Leaf до сражений в Pokémon и Kid Icarus: Uprising — онлайн-сцена 3DS обладала своим собственным очарованием.

Отключение последует за закрытием онлайн-магазинов обеих консолей в марте 2023 года. Однако некоторые функции останутся функциональными, включая StreetPass, Pokémon Bank и Poké Transporter.

Это горько-сладкое прощание не должно затмить радость, которую приносили эти консоли. Для многих Wii U и 3DS стали воротами в онлайн-игру, проложив путь к приключениям в League of Legends или захватывающим сражениям в Halo Infinite. Тем не менее, радость от победы в Splatoon в последнюю минуту или триумф в Mario Kart после гибели синей ракушки занимают особое место в сердцах многих геймеров.

Пока обе консоли угасают в сетевой безвестности, их наследие продолжает жить. Популярные игры из библиотек Wii U и 3DS обрели новую жизнь на Switch, что гарантирует, что эти любимые игры и воспоминания останутся в памяти.

Если вы еще не вернулись к своей пыльной Wii U или 3DS, то сегодня до 19:00 по восточному времени пройдите последнюю онлайн-игру на ура. Давайте устроим этим консолям достойные проводы.