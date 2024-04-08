Автор Escape from Tarkov рассказал о грядущих масштабных изменениях шутера

Глава студии Battlestate Games Никита Буянов рассказал о грядущих новинках Escape from Tarkov, а заодно и раскрыл детали обновления 1.0. для шутера.

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В частности, последнее обновление выведет «Тарков» из состояния «беты» и переведёт в статус полноценного релиза — игра будет переработана во многих ключевых элементах.

Ожидать полноценного открытого мира с релизом 1.0 не стоит, однако карты будут «связаны» между собой — к примеру, пользователи в рамках рейдов смогут переходить от карты к карте, заново заходить в рейд не потребуется.

Кроме того, в «Тарков» добавят новую фракцию RUAF — Вооружённые силы Российской Федерации (Russian Armed Forces). Ранее у игры было две фракции (BEAR и USEC).

Для игры запланировано много обновлений, связанных с убежищем, часть из них будет завязана на DLC, сюжетные дополнения и другие новинки, которые касаются «кланов» и «альянсов».

Кроме того, разработчики планируют внедрить более жестокие меры по борьбе с читерами, однако эта тактика может негативно повлиять на производительность игры — поэтому авторы стараются найти хороший баланс, чтобы в процессе противостояния читерам не испортить матчи обычным пользователям.

В будущем в игре появятся новые микротранзакции, однако они коснутся лишь косметических предметов вроде одежды — разного рода усиления и тому подобное добавлять не планируют.

Ещё в «Тарков» добавят новую систему кармы (PMC Karma), чьи параметры поначалу будут скрыты для игроков. Заодно в игре возникнет новый босс, который будет охотиться за игроками с плохой кармой.

Среди других нововведений

Грядёт система «Престижа», которая будет связана с сюжетным обновлением — где игроки действительно смогут «сбежать из Таркова» и увидеть разные финалы. В рамках обновления ещё включат одиночные миссии и локации;

Издание Edge of Darkness возвращать не планируют, но будет какая-то другая версия игры с разными бонусами;

Следующий сброс прогресса («вайп») намечен на лето, а затем — на зиму;

После релиза 1.0, студия займётся новой игрой;

Компания всё ещё работает над приложением-компаньоном для игры;

Следующей картой для шутера станет локация «Терминал», которая представляет собой своеобразный транспортный хаб;

Игроков ждут изменения, связанные с бронёй, оружием, крафтом и другими элементами игры.

А ранее в Escape from Tarkov добавили смену времён года и доработали интерфейс.

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