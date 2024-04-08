Microsoft выпустит портативный Xbox

Потенциальная портативная консоль от Microsoft под брендом Xbox сможет занять нишу между конкурирующими платформами Nintendo Switch и Steam Deck. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» («Ъ»), ссылаясь на российских игровых экспертов.

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Слухи о разработке портативного игрового устройства от Microsoft начали активно циркулировать в сети с начала 2024 года. Позже масла в этот огонь подлил и сам глава бренда Xbox Фил Спенсер, сказав, что в Microsoft на самом деле обсуждается такая идея.

Независимый эксперт по видеоиграм и бывший директор по продукту World of Tanks Вячеслав Макаров в разговоре с «Ъ» отметил, что сейчас рынок портативных консолей делят Steam Deck от Valve и Switch от Nintendo. По словам Макарова, Nintendo работает на мобильном «железе» и больше ориентирована на инди-игры, а устройство Valve оборудовано железом посерьезнее и способно запускать «большие» проекты. Эксперт считает, что продукт Microsoft займет нишу между Switch и Steam Deck.

Большим преимуществом Xbox перед конкурентами является наличие каталога Game Pass, в который в день релиза попадают игры таких издателей, как Activision Blizzard, Bethesda и не только. Так считает бывший главный редактор журнала «Игромания» Александр Кузьменко. Эксперт считает, что устройство Xbox должно будет иметь как портативный режим, так и стационарный с возможностью подключения к телевизору. В противном случае, по его мнению, новинке будет сложно конкурировать с устройством Nintendo.