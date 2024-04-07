В сети появились скриншоты и геймплейное видео из отмененной игры про Бэтмена от студии Monolith. Об этом сообщает издание Eurogamer.

Отмечается, что Monolith работала над отмененным проектом до выпуска своего хита Shadow of Mordor. Monolith разрабатывала игру про Бэтмена в надежде, что она будет связана с кинофраншизой «Темный рыцарь» Кристофера Нолана. В итоге проект был отменен, поскольку режиссер его и не одобрил.

На тот момент издатель WB Games, с которым работала Monolith, уже имел в своем портфолио серию игр про Бэтмена Arkham Knight от Rocksteady, что стало еще одной причиной, по которой на одобрении Нолана никто не настаивал. Вместо отстаивание игры про Бэтмена от Monolith компания WB Games отдала распоряжения переделать имеющиеся наработки студии в проект по другой популярной медиафраншизе – «Властелин колец». Таким образом отмененная игра про Бэтмена от Monolith стала платформой для серии Shadow of Mordor.

На слитых скриншотах и в видео из отмененного проекта Monolith можно увидеть Бэтмена, перемещающегося по улицам Готэма, Бэтмобиль, наборы гаджетов супергероя, стелс-сцены и не только. На каком этапе разработки игра была отменена, не сообщается.

«Хотя Monolith не успела выпустить свою игру о Бэтмене много лет назад, в настоящее время она работает над другой игрой, связанной с DC, Wonder Woman», – напомнили в Eurogamer.

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