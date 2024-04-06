В России резко подорожали мощные видеокарты

Спрос на видеокарты в первом квартале 2024 года увеличился на 30–50%, а цены выросли на 40%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные ретейлеров и Яндекса.

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По данным «Ситилинка», в первом квартале 2024 года спрос на видеокарты в России стал рекордным за последние три года, а в январе – марте продажи выросли по сравнению с прошлым годом на 23%. При этом в денежном выражении показатель увеличился на 53%. Самыми популярными стали модели от Palit и Gigabyte стоимостью от 30 тыс. рублей до 40 тыс. руб.

В М.Видео — Эльдорадо за прошедший месяц спрос на видеокарты увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году. В этих сетях чаще всего покупали видеокарты MSI, Gigabyte, Palit, Asus серии Nvidia GeForce RTX 40.

Стоимость видеокарт с начала марта выросла на 20–40%, сообщили «Известиям» в Яндексе со ссылкой на данные с различных торговых площадок. Так, Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Aero подорожала на 24%, до 47 тыс. руб., тогда как RTX 3060 Ventus 2X 12G OC LHR — более чем на 40% (до 33 тыс. руб.), а Palit RTX 4060 Ti DUAL — подорожала почти на 40%, до 43 тыс. руб. При этом бюджетные модели стоимостью до 15 тыс. руб. прибавили в цене не так сильно, а в некоторых случаях и вовсе не менялись.

Среди возможных причин подорожания видеокарт в России эксперты называют изменения в работе зарубежных банков, многие из которых перестали принимать платежи из России, сокращение поставок видеоускорителей. Кроме того, на это могло повлиять то, что на рынке закончились подержанные видеокарты, использовавшиеся для майнинга криптовалюты. Также не исключают и то, что видеокарты подорожали из-за того, что майнеры вновь начали добывать криптовалюту из-за роста курса цифровых денег.

Наконец, еще одним фактором называют развитие технологий искусственного интеллекта, которые работают на производительных видеоускорителях.