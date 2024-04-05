Экшен про убийство пауков Kill It With Fire 2 выйдет в раннем доступе в апреле

Разработчики экшена Kill It With Fire 2 сообщили, что игра выйдет в раннем доступе в Steam уже 16 апреля. Взглянуть на свежие кадры игрового процесса с расправой над разнообразными пауками можно в трейлере: у геймеров будет обширный арсенал, который поможет убивать маленьких и больших членистоногих в разных локациях.

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В Kill It With Fire 2 игроки возьмут на себя роль дезинсекторов, которые должны уничтожить пауков во всех уголках мультивселенной. Делать это можно в команде ещё с тремя друзьями. А ещё получится и предать человечество, лично став пауком в специальном PvP-режиме на нескольких картах.

Широкое разнообразие будет как среди пауков, так и в снаряжении: от детекторов членистоногих до взрывчатки и лазеров. Kill It With Fire 2 будет доступна для российских игроков и поддерживает русский перевод. В Steam можно загрузить бесплатную демоверсию.

Первая часть Kill It With Fire получила крайне положительные отзывы. Одним из самых больших плюсов игры называют возможность снять стресс, расправляясь с пауками разнообразными методами.