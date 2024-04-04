Появились первые отзывы геймеров на игру «Смута»
В Нижнем Новгороде состоялась презентация исторической видеоигры «Смута». Один из геймеров Егор Гусельников, который принял в ней участие, поделился своими впечатлениями от новинки с «Известиями».
Он отметил, что ждал релиза игры четыре года с момента анонса начала работы над ней.
«Симпатично, окружение прям нравится, приятно смотреть и на домики деревянные, и на костюмы. На первый взгляд выглядит очень симпатично, очень интересненько», — сказал Гусельников.
Затем он добавил, что ему «не терпится прям сейчас побольше тут повоевать».
Всего первыми попробовали пройти игру 30 геймеров.
В основу сюжета «Смуты» лег роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Действие игры проходит в Москве, Нижнем Новгороде и Ярославле. Игроков ждет 40 часов геймплея и 300 часов игровых роликов.
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