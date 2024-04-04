PlayStation и Nintendo потенциально пересмотрят тему эксклюзивов вслед за Xbox

Аналитики решили высказать своё мнение о вопросах эксклюзивности на рынке видеоигр. Эта тема стала особенно животрепещущей после того, как несколько консольных эксклюзивов Xbox стали готовиться к выходу на PlayStation 5 и Nintendo Switch.

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Во многом ситуация с эксклюзивами изменилась из-за того, что темпы продаж консолей стали меньше — из-за этого Sony могла начать портировать свои главные игры на PC. Например, в мае до платформы доберётся порт Ghost of Tsushima. А ещё компании осознали, что чрезмерно расширились и уже не могут эффективно прорабатывать финансовые стратегии. В том числе из-за этого в индустрии участились крупные сокращения, считают в Amphere Analytics.

Ожидается, что до конца 2024 года индустрия увидит ещё множество увольнений. Этому способствуют инфляция и растущие затраты на разработку игр — компаниям необходимо оптимизировать свою деятельность, сокращать расходы, снижать коммерческие риски. А в нынешних реалиях отмена одной крупнобюджетной игры может привести к «сотням увольнений».

Разработчикам таких игр, как Marvel’s Spider-Man 2, имеет смысл вложить относительно скромную сумму в разработку порта для PC, чтобы охватить более широкую аудиторию. Выиграют от этого и простые игроки.

Все эти изменения могут изменить индустрию и сами игры на многие годы. Геймеры хотят получить больше доступа к играм на разных устройствах, поэтому компании стремятся удовлетворить этот спрос. Аналитики из Niko подсчитали, что в Японии в 2023 году лишь 14% геймеров играло исключительно на своей консоли.

Тенденция к отходу от эксклюзивности заметна даже у Nintendo, но в слегка неординарном русле. Речь идёт об экранизациях своих культовых франшиз и создании тематических парков развлечений в реальном мире. Продажи консолей при этом практически не растут. Ни одной консоли не удалось превзойти 155 миллионов проданных PlayStation 2.

Но фанатам консолей нет смысла беспокоиться. Не похоже, что компании будут отказываться от своего «железа», но в ближайшие годы должно появиться гораздо больше портативных устройств. Сподвигнуть к этому мог ошеломительный успех Steam Deck.

В итоге аналитики считают, что в игровой индустрии грядут перемены. Они могут означать более широкий спектр игр на разных платформах и даже выгоду для геймера с точки зрения затрат на видеоигры. Консольные эксклюзивы могут стать менее распространённым явлением — компании хотят предложить больше возможностей.