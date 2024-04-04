В экшене Stellar Blade появятся платные костюмы от реальных брендов
Недавно руководитель разработки Stellar Blade Ким Хён Тэ дал интервью журналистам издания Ruli Web. По словам директора, после выхода игры команда выпустит для неё режим «Новой игры+» и дополнительные костюмы в виде бесплатных обновлений.
Помимо этого, в Stellar Blade будут продаваться платные костюмы от реальных брендов. С какими конкретно производителями одежды разработчики тайтла заключили соглашение Ким Хён Тэ пока не раскрыл. Наверняка это станет известно только после релиза.
События проекта развернутся в далёком будущем. Земля разрушена в ходе катаклизма. Игрокам предстоит взять на себя роль девушки по имени Ева, чтобы исследовать последний город планеты и спасти выживших.
Stellar Blade выйдет 26 апреля только на PS5.
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