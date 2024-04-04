СМИ назвали Hellblade II «прекрасным кошмаром»

В сети появились превью СМИ по Senua’s Saga: Hellblade II, где рецензенты признались, что их чрезвычайно впечатлила доступная часть игры — как с визуальной стороны, так и в вопросах «погружения».

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С игрой разные издания провели 45 минут — по сюжету, главная героиня Сенуа теперь разыскивает викингов, которые уничтожили её дом. При этом большую часть истории всё равно держат в секрете.

В продолжении Сенуа по большей части взяла под контроль «голоса в голове», однако спокойно жить они ей всё равно не дадут.

В частности, в последнем вопросе снова поможет глубокая работа студии со звуком, когда пользователи с помощью наушников тоже будут слышать голоса Фурий.

Кроме того, звуки будут играть большую роль для создания дополнительной атмосферы — автор портала IGN, к примеру, во время прохождения узнавал о событиях в разрушенной деревне с помощью местного «эха смерти».

Отдельно издания отмечают практически фотореалистичную визуальную составляющую, которой авторам удалось добиться с помощью работы с Unreal Engine 5. Разработчики активно сканировали реальные локации, чтобы точнее передать детали окружения местного мрачного мира.

Впечатлила СМИ и работа студии по захвату движений, которая во многом связана с работой актрисы Мелины Юргенс в главной роли — пользователи смогут разглядеть в мельчайших деталях реакцию героини на любые события, как и увидеть её яркие эмоции.

Качество производства сравнили с эксклюзивами PlayStation вроде God of War — сами авторы при этом называют игру не блокбастером, а «независимым фильмом» — некоторые издания сравнили увиденное с картинами «Варяг» и «Ведьма».

Под конец доступного игрового отрывка героиня вступает в сражение, где продемонстрировали новые типы врагов, анимаций и улучшения самой боевой системы.

При этом сами битвы, судя по всему, стали ещё более зрелищными — вокруг героини в этот момент могут гибнуть невинные люди, которые умирают в огне или от рук врагов.

В разных превью отдельные моменты увиденного буквально сравнивают с погружением в Ад и называют Hellblade 2 «прекрасным кошмаром».

Директор по боевым столкновениям Бенуа Мейкон отметил, что сражения были вдохновлены эпизодом «Битва Бастардов» из «Игры престолов», когда Джона Сноу со всех сторон окружают враги. На записи новых анимаций сражений у разработчиков ушло порядка 70 часов.

Но сама боевая система при этом построена на такой же основе, которая была в первой игре, коренных изменений в данном случае ожидать не стоит. Сенуа всегда сражается с одним врагом, хотя вокруг неё и разворачивается тот самый «Ад».

Без восторга СМИ отнеслись к некоторым загадкам, которые тоже напоминают оригинал — к примеру, для дальнейшего продвижения по уровню героине нужно было найти три «сферы», которые помогают преодолеть искусственный барьер.

Сами по себе загадки не сложные, но слишком уж они напомнили некоторым задачи из первой игры. В целом отмечается, что авторы снова больше сфокусированы на атмосфере, истории и подобных деталях, тогда как геймплей может показаться некоторым слишком простоватым.

Релиз Senua’s Saga: Hellblade II состоится на Xbox Series и PC уже 21 мая, новинка сразу станет частью подписки Game Pass.

Прохождение сюжетной кампании займёт около восьми часов, а продавать мрачный триллер будут только в цифровом виде — по цене в 50 долларов. Игра, кстати, будет поддерживать и фоторежим.