Rockstar добавит LA Noire и Bully в подписку GTA+ на PS5 и Xbox Series

Rockstar Games собирается добавить больше своих классических игр в GTA+. Так, «позже в этом году» библиотеку премиум-подписки пополнят L.A. Noire и Bully.

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L.A. Noire — это мрачный детективный триллер в сеттинге послевоенного Голливуда, вышедший в 2011 году на PS3 и Xbox 360.

Bully — это приключенческий экшен про подростка-хулигана в новой для него школе. Изначальный релиз игры состоялся в далёком 2006 году на PS2.

Напомним, что GTA+ могут оформить все обладатели консолей PlayStation 5 и Xbox Series. А с конца прошлого месяца её подписчикам стали доступны культовый вестерн Red Dead Redemption и Red Dead Redemption: Undead Nightmare.

Кроме этого, Rockstar сообщила, что в период с апреля по август все члены GTA+ получат ежемесячный бонус в размере 1 млн игровых долларов.

Сама компания тем временем продолжает активную разработку GTA 6.