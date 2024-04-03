В разработке находится новая часть «Принца Персии» от авторов Dead Cells

По данным инсайдера Тома Хендерсона, в разработке находится новая часть «Принца Персии» под названием The Rogue Prince of Persia. За неё отвечает студия Evil Empire, разработавшая рогалик Dead Cells.

© Ubisoft

Если верить информации Хендерсона, это будет роглайт-экшен в стиле франко-бельгийских комиксов. Игра разрабатывалась последние четыре года, и произошло это благодаря согласию между Evil Empire и Ubisoft на выставке GDC примерно в 2019 году.

Релиз игры намечен на конец этого года в раннем доступе Steam. Информации и полноценной дате выхода и других платформах пока нет.

Хендерсон вспомнил и про ремейк Prince of Persia: Sands of Time Remake. Про него давно не говорили, в последний раз авторы в ноябре упомянули игру и то, что она прошла «важный этап» разработки.