Блогер сравнил дешевые видеокарты AMD и Nvidia в современных играх

Автор YouTube-канала Games Choices протестировал компьютеры с двумя конкурирующими бюджетными видеокартами от AMD и Nvidia в современных играх, чтобы определить лучшую модель для гейминга в 2024 году в разрешении 1080p.

В тесте участвовали видеокарты AMD Radeon RX 6650 XT и Nvidia GeForce RTX 4060 в связке с процессором AMD Ryzen 7 5800X3D. Обе модели оснащены 8 ГБ видеопамяти и продаются в России в среднем за 30–40 тыс. руб. В ходе эксперимента работу видеокарт проверили в 19 тяжелых играх.

Так, в The Last of Us на высоких настройках графики видеокарта AMD демонстрировала около 78 fps, а Nvidia — 87. В Resident Evil 4 Remake с выключенным рейтрейсингом в обоих случаях было в среднем 80 кадров в секунду, а с включенной трассировкой — 66 к/с и 75 к/с у AMD и Nvidia соответственно. В Cyberpunk 2077 средняя частота кадров на RX 6650 XT составила 70 fps, а в случае RTX 4060 — 78. Red Dead Redemption 2 с выставленной ультраграфикой демонстрировала 66 и 74 кадра в секунду на AMD и Nvidia соответственно.

Почти во всех случаях лучший результат демонстрировала видеокарта Nvidia GeForce RTX 4060, имея в основном на 8–10 кадров в секунду больше без использования DLSS, FSR и трассировки лучей.