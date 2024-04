Названы величайшие игры всех времен

Журналисты издания Game Informer назвали величайшие видеоигры всех времен. Рейтинг доступен на сайте медиа.

© Lenta.ru

Игры выбирали на основе опроса читателей. В финале авторы выделили 64 тайтла, между которыми определили лучшие по типу турнира на выбывание. Величайшей игрой по версии геймеров оказалась The Legend of Zelda: Ocarina of Time, которая вышла на приставке Nintendo 64 в 1998 году.

В топ-4 также попали The Elder Scrolls V: Skyrim, оригинальная часть The Last of Us и The Red Dead Redemption 2. В голосовании приняли участие более 200 тысяч пользователей.

Среди лучших игр, которые попали в финальную сетку, также выделили «Ведьмак 3», Mass Effect 2, Super Mario 64, God of War, Star Wars: Knights of the Old Republic, Baldur's Gate 3, BioShock, Metal Gear Solid, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Elden Ring.

В начале апреля руководитель PlayStation Джим Райан рассказал о рекордных продажах консоли Sony PS2, которая вышла в 2000 году. Приставку продажи тиражом 160 миллионов штук.