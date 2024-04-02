Свежий трейлер Conan Exiles приурочили к старту четвертой главы Age of War

Авторы выживалки CONAN Exiles показали релизный трейлер четвёртой главы Age of War. Она уже доступна для загрузки, а разработчики рассказали о главных новинках. Игроки примут участие в Священной охоте, чтобы доказать могущественному Джеббалу Сагу свои силы.

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В Священной охоте придётся сражаться со свирепыми воителями. А ещё лучше продемонстрировать свою жестокость можно с помощью добиваний: они дают полезные бонусы и действуют только на NPC-людей. В том числе добивания пригодятся при защите своей крепости. Во время Чисток придётся столкнуться с ворами, големами и колдунами, но в обороне пригодится новая баллиста.

На новой центральной локации можно отыскать разнообразные рецепты, включая трон Джеббала. Боевой пропуск отныне прокачивать легче, ведь очки будут давать почти за любое действие, за которое можно получить опыт. А ещё разработчики значительно доработали интерфейс спутников и круговое меню. На экране снаряжения улучшили фильтры и сортировку.

Conan Exiles доступна на PC, PlayStation и Xbox. С 2018 года выживалка продолжает получать крупные контентные обновления. Судя по положительным пользовательским отзывам, авторы и не планируют останавливаться на достигнутом.