Авторы Genshin Impact показали музыкальный альбом с Невиллетом на фоне

HoYoverse поделилась новым музыкальным альбомом Genshin Impact. Он состоит из трёх композиций и получил название «Дыхание всеочищающего дождя». Тематически ролик связан с Нёвиллетом, которого с разных ракурсов показывают на протяжении всего видео.

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«Подёрнутая лёгкой рябью, вода сохраняет спокойствие, всё так же отражая недвижимое небо», — гласит описание ролика.

Фанаты Genshin Impact высоко оценили представленный саундтрек, но ещё большего внимания удостоился сам Нёвиллет. Несмотря на то, что он присутствует в игре уже некоторое время, герой не теряет своей популярности среди пользователей.

Напомним, что ранее Genshin Impact получила обновление «Скрещение лезвий на парче». В нём добавили новые оружия и события, а также исправили различные баги. Но одной из главных новинок стала обворожительная Тиори, которой также посвящали собственный ролик.