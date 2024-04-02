В 2025 году пройдут минимум 23 крупных турнира по Counter-Strike 2
Турнирный оператор StarLadderTV сообщил о возвращении к организации глобальных чемпионатов по Counter-Strike 2. В 2025 и 2026 годах компания проведёт по два ивента, первый — в мае следующего года.
Ранее о своих планах на следующий сезон в CS 2 объявили PGL, ESL и BLAST. Таким образом, уже сейчас в календаре 2025 года есть 23 крупных турнира, в том числе два чемпионата мира.
Текущее расписание турниров по Counter-Strike 2 в 2025 году:
- 13–26 января — турнир BLAST;
- 29 января—9 февраля — турнир ESL;
- 10–24 февраля — турнир PGL;
- 25 февраля—16 марта — турнир ESL;
- 17–30 марта — турнир BLAST;
- 31 марта—14 апреля — турнир PGL;
- 21–27 апреля — турнир ESL;
- 28 апреля–4 мая — турнир BLAST;
- 3–19 мая — турнир PGL;
- 19–25 мая — турнир ESL;
- 26 мая—1 июня — турнир StarLadder;
- 9—22 июня — первый мэйджор;
- 23 июля–3 августа — турнир ESL;
- 4–17 августа — турнир BLAST;
- 20–24 августа — турнир ESL;
- 25 августа–7 сентября — турнир BLAST;
- 12–21 сентября — турнир StarLadder;
- 23 сентября–12 октября — турнир ESL;
- 29 сентября–13 октября — турнир PGL;
- 18 октября–3 ноября — турнир PGL;
- 3–9 октября — турнир ESL;
- 10–16 ноября — финальный турнир BLAST;
- 1–14 декабря — второй мэйджор.
Вероятно, в будущем этот список только пополнится — о своих планах проводить крупные турниры по CS 2 сообщали русскоязычный оператор FISSURE, Фонд развития Саудовской Аравии и южно-американские операторы.
Чемпионат.com: главные новости